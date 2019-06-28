وطن النهار

حازت الباحثة فريال العنزي على درجة الماجستير في العلوم البيئية بعد مناقشة رسالة مقدمة لكلية الدراسات العليا لاستيفاء متطلبات درجة الماجستير بجامعة الكويت، تحت عنوان «عزل وتشخيص المسبب المرضي للعظم الجاف في نخيل التمر المزروع في الكويت»، حيث أشرف على الرسالة كل من عضو هيئة التدريس بقسم العلوم البيولوجية د. مجدي المنتصر، ود. ضياء البدر (مشرف مشارك) ود. غانم العبادي.

تكمن أهمية الدراسة في عزل وتحديد العامل المسبب لمرض العظم الجاف على نخيل التمر، من خلال جمع العينات المصابة بالمرض من مناطق مختلفة بالكويت من خلال التعرف على الكائن الحي الدقيق المسبب للمرض باستخدام عدة طرق كالمجهر الإلكتروني الماسح.

