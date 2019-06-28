مال وأعمال

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل إن موقف الكويت خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المزمع عقده مطلع الشهر المقبل سيكون داعما لتمديد العمل باتفاق خفض الانتاج الحالي لنهاية 2019.

وأكد الفاضل في تصريح لـ «كونا» أن الكويت تؤيد كل الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط معربا عن أمله في أن يسهم ذلك في استمرار تحسن العوامل الرئيسة بأسواق النفط لاسيما انخفاض الفائض في المخزون العالمي لمستوياته الطبيعية.

وأشار إلى التزام الكويت بشكل كامل بخفض انتاجها طبقا لحصتها المتفق عليها معربا عن الأمل من جميع الدول المشاركة بالاتفاق الالتزام والتقيد بحصص كل منها. وذكر أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الانتاج ستجتمع للنظر في تقرير وتوصية اللجنة الفنية المختصة بدراسة جميع العوامل المؤثرة على القرار والتي أبرزها المخاوف الحالية من إمكانية حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على نمو الطلب إضافة إلى نمو انتاج بعض الدول من خارج (أوبك).

وستعقد (أوبك) اجتماعها الوزاري رقم 176 في مطلع يوليو بمقر المنظمة في فيينا لاتخاذ القرار المناسب حول اتفاق خفض الانتاج الحالي والذي يسري مفعوله من مطلع يناير الماضي إلى 30 يونيو الجاري وسيتبع ذلك اجتماعا وزاريا للمنظمة مع بقية الدول الـ 10 المنتجة من خارج (أوبك).

في سياق متصل كشفت مصادر لـ»النهار» أن التزام الكويت باتفاق خفض الإنتاج خلال مايو الماضي بلغ 116 % ، مقابل 143 % لدول منظمة «أوبك بلس».

الخبير النفطي د. محمد الشطي أكد أن الاتجاه العام لتوازن السوق يستدعي تمديد خفض الإنتاج إلى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن تراجع الطلب من شأنه أن يخلق فائضاً في الأسواق، ما يستدعي أن يكون هناك خفض للإمدادات، لإحداث حالة من الحفاظ على الأسعار في معدلاتها الطبيعية.

