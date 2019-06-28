مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق علي الموسى أن الوضع الاقتصادي دائماً ما يكون مرتبطاً بالوضع السياسي العام، ما يجعل التقلبات الاقتصادية التي تحدث حالياً في الأسواق طبيعية، مشيراً إلى أن انخفاض البورصة أو إحمرار المؤشرات في ظل دخول البورصة تحت مظلة الترقيات، أمر طبيعي، لافتاً إلى أن التقلبات سمة أساسية من سمات الأسواق المالية.

من جانبه ، أكد المحلل المالي ميثم الشخص أن ما تم من الإعلان عن موعد الترقية المزمع نهاية العام الحالي، لاشك خطوة إيجابية.

وأضاف أن ترقية «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة والتي انضمت إليها الكويت العام الماضي، عززت السيولة رغم أنها كرست الانتقائية داخل السوق، مشيراً إلى أن أكثر من 85 شركة مدرجة في البورصة لم تصل قيم التداول عليها أكثر من 1 في المئة.

