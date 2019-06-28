مال وأعمال

يواجه الاقتصاد العالمي خطر فقدان ما يزيد على تريليون دولار حال تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لحسابات أجرتها «بلومبيرغ» واستعرضتها في تقرير حول التحدي الذي يواجه البلدين قبل لقاء زعيميهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم.

وعلى جانب آخر، يراقب الشركاء التجاريون الآخرون للبلدين المستجدات عن كثب، خاصة في سلسلة التوريد الآسيوية، التي تتقاسم الوجع عند كل مرة تتعرض التجارة العالمية للضرب، ورغم أن بعضهم وجد سبيله لتعديل إنتاجه والاستفادة من خسائر الصين.

وفي رصد لتقرير أعده موقع «أرقام» فإن تكرار اللقاء الذي عقده «دونالد ترامب» و«شي جين بينغ» على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس نهاية عام 2018، قد يعني تخفيف التوترات، وربما إبقاء الرسوم الجمركية معلقة، وقد تستفيد شركة «هواوي» بوقت لالتقاط الأنفاس من العقوبات الأميركية. وعلى النقيض، فإن أي خطأ قد يؤدي إلى فرض تعريفة بنسبة 25 بالمئة على كل التعاملات التجارية بين الاقتصادين، ويمكن لمثل هذا السيناريو أن يؤدي إلى هبوط حاد في التجارة، وقد يمحو 1.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية عام 2021.

وبالرغم من أن هذا لا يكفي لإحداث ركود اقتصادي، فمن شأنه دفع النمو إلى تسجيل أدنى وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، وقد عارضت كل من «ديل» و«إتش بي» و«إنتل» و«مايكروسوفت» فرض تعريفات على الحواسيب المحمولة واللوحية قائلة إنها تزيد أسعار المستهلكين وتضر بالأعمال التجارية.

وفي حال التزمت البلدان بالتعريفة الجمركية عند المستويات الحالية، فإن الضرر الذي لحق بالاقتصادين كبير بالفعل، وقد أظهرت التحليلات أن واردات أميركا من الصين انخفضت بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2019.

