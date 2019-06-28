مال وأعمال

طوكيو - «كونا»: يجتمع قادة مجموعة العشرين (جي.20) في مدينة أوساكا بغرب اليابان اليوم الجمعة في ظل ترقب بأن تتصدر قضايا التجارة والاقتصاد الرقمي والمسائل البيئية جدول أعمال قمتهم.

وسيكون التركيز الرئيس للقمة التي تستمر يومين على مدى قدرة قادة المجموعة على صياغة سياسات منسقة بشأن النمو المستدام للاقتصاد العالمي وتعزيز التجارة الحرة بما في ذلك إصلاح منظمة التجارة العالمية وسط توترات تجارية قائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وبالتالي فإنه من غير المؤكد ما إذا كان يمكن لقادة (جي.20) إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه القضايا بعد أن تخلى وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية عن تعهدهم بمحاربة الحمائية والذي ورد في بيانهم المشترك الصادر عن اجتماعهم الأخير.

كما سيعالج قادة مجموعة العشرين بشكل مشترك التحديات العالمية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد مثل إدارة البيانات واستخدام الابتكارات في مجال تغير المناخ والحد من النفايات البلاستيكية في المحيطات وتمكين المرأة والبنية التحتية والصحية عالية الجودة وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية المستضيفة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيرأس قمة الدول العشرين ذات الاقتصادات المتقدمة والناشئة عزم اليابان على قيادة النمو الاقتصادي العالمي من خلال تشجيع التجارة الحرة والابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من التفاوتات والمساهمة في أجندة التنمية وغير ذلك من القضايا العالمية التي تعتبر أهداف التنمية المستدامة إحدى محاورها الرئيسية.

وفي مجالات الضرائب والمالية الدولية من المتوقع أن يؤكد القادة على سياسة تجمع القواعد المشتركة الجديدة لإغلاق الثغرات الضريبية التي تستخدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المتعددة الجنسيات العملاقة بما فيها «فيسبوك» و«غوغل» و«أمازون» والتي تحقق أرباحا ضخمة في الدول منخفضة الضرائب بغض النظر عن مدى بعد موقعها عن العملاء النهائيين.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين قد أقروا خلال اجتماعهم في الثامن والتاسع من يونيو الجاري المقترحات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخرا بشأن القواعد الدولية الجديدة لتلك الشركات متعددة الجنسيات والتي سيتم فرض ضرائب عليها بشكل مناسب مقابل الأرباح الضخمة.

ويمثل أعضاء مجموعة العشرين نحو 60 في المئة من سكان العالم وأكثر من 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العالم.وتضم المجموعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع عقد عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش قمة أوساكا أبرزها اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والذي سيأتي وسط حرب تجارية بين بلديهما بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار بما في ذلك الهواتف الذكية والألعاب والملابس بناء على نتائج اجتماعه مع شي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن ترامب سيجري أيضا سلسلة من المحادثات مع عدد من الزعماء من بينهم رئيس وزراء الياباني شينزو آبي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

