مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) أن شركتها التابعة (كوفبك ماليزيا - أس كيه 410 بي- المحدودة) حققت إنجازا مهما يتمثل في اكتشاف كميات وفيرة من الغاز بالبئر الاستكشافية الأولى (لاند ليبه 1 أر دي أل 2) في عقد مشاركة الإنتاج في قطاع (أس كيه 410 بي). وقالت (كوفبك) في بيان لـ «كونا» ان قطاع (أس كيه 410 بي) يقع في مياه ضحلة تبعد نحو 90 كيلومترا من ساحل سيراواك ويغطي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 1870 كيلومترا مربعا في مقاطعة لوكونيا الوسطى الغنية بالغاز.

ولفتت إلى أنها تمتلك حصة عاملة تبلغ 42?5 في المئة من هذا القطاع الذي تتولى مسؤولية المشغل فيه (بي.تي.تي. إي.بي.إتش.كي) أوفشور المحدودة والتي تستحوذ على الحصة العاملة المتبقية مع شركة بتروناس كاريجالي (اس.دي.أن بي.أتش.دي).

