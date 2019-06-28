مال وأعمال

طوكيو (رويترز) - انخفضت أسعار النفط لتبدد بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، مع ترقب المتعاملين قمة مجموعة العشرين في اليابان واجتماع أوبك مع منتجين آخرين للخام لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 66.07 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 59.05 دولار للبرميل. وزادت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين في المئة لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أميركية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

