مال وأعمال

بيروت - «رويترز»: قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل إن «الأمور تحت السيطرة» وذلك ردا على سؤال بشأن تقرير أصدرته موديز تضمن تحليلا ائتمانيا للبنان وتحدث عن احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.

وكان خليل يتحدث الى الصحافيين في مقر الحكومة في بيروت قبل بدء جلسة لمجلس الوزراء.

وكانت موديز انفستورز سيرفيس قد قالت إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد.

