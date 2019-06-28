مال وأعمال

رعى بنك الكويت الوطني حفل تخرج طلبة كلية الطب جامعة الكويت، وذلك بحضور وزير الصحة د. باسل حمود الصباح وعميد كلية الطب د. عادل الخضر في فندق كورتيارد الماريوت.

وفي كلمته أمام الحفل أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح على ثقته الكبيرة في خريجي كلية الطب وقدرتهم على أداء مسؤولياتهم المهنية لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة التي تراعي معايير جودة وسلامة المرضى بالتخصصات والمجالات المختلفة.

ودعا الصباح الخريجين الجدد إلى مواصلة مسيرة التدريب والتحصيل العلمي وكذلك اختيار التخصص والمسار المهني في البرامج المتعددة للدراسات العليا لمواكبة المستجدات المتسارعة في جميع المجالات والتخصصات الطبية.

من جانبه، هنأ مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان خريجي كلية الطب معرباً في الوقت نفسه عن اعتزازه بالجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق هذا النجاح.

وأشار العثمان في كلمته أمام الحفل إلى أن الكوادر الوطنية تشكل الواجهة المشرفة وثروة هذا البلد واستثماره الحقيقي.

وطالب العثمان خريجي كلية الطب إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن طريق العطاء قد بدأ أمامهم فمهنة الطب تعد مهنة انسانية وأساس المجتمعات القادرة على البناء والتنمية.

وأكد العثمان على أن رعاية بنك الكويت الوطني للحفل تأتي في إطار مسؤوليته الاجتماعية كما تعد جزءاً أساسياً من التزامه تجاه الكويت.

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني يسعى على الدوام إلى منح الشباب الأولوية في جميع أنشطته بما في ذلك تطوير الكوادر الوطنية الطموحة والساعية نحو القمة، حيث يعُد البنك ذلك واجباً وطنياً واجتماعياً واستثماراً حقيقياً في المستقبل.

وأضاف العثمان قائلاً: «بنك الكويت الوطني دائماً ما يكون بجانب الكويتيين حول العالم ويعكس ذلك تفرده وانتشاره اليوم في 15 دولة عبر أربع قارات مختلفة من شنغهاي شرقاً إلى نيويورك غرباً من أجل تلبية احتياجات أبناء الكويت حول العالم». من جهته، طالب عميد كلية الطب في جامعة الكويت د.عادل الخضر الخريجين في كلمته أمام الحفل بالمضي قدماً في التحصيل العلمي والسعي نحو اكمال التدريب بأحد تخصصات الطب التي تحتاجها الدولة. كما طالب الخريجين ببذل ما في وسعهم لرعاية وعلاج المرضى ورفع مستوى الخدمة الصحية في الكويت.

تكريم الوطني

وعلى هامش الحفل قام وزير الصحة د. باسل حمود الصباح وعميد كلية الطب د. عادل الخضر بتكريم بنك الكويت الوطني على اسهاماته في مجال التعليم، حيث قاما بتسليم محمد العثمان درعاً تذكارية وذلك تقديراً على إنجازات «الوطني» التعليمية.

