مال وأعمال

في حوار مفتوح أجراه مع أميركيين من أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة والمعنية بعالم التكنولوجيا البروفيسور نيكولاس نيجروبونتي، الشريك المؤسس لمختبرات الإعلام بمعهد ماساتشوستس الأميركي وجورج جيلدر، مستثمر مشاريع كبير وخبير تكنولوجي عالمي وأحد أكثر المؤلفين المفضلين لدى الرئيس رونالد ريغان، وبحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام العالمية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ناقش رن زنجفي، مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي أبعاد التوتر الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في العالم حالياً على ضوء السجالات السياسية والحرب التجارية الجارية بين أميركا والصين، مسلطاً الضوء على آفاق الابتكار التكنولوجي وأهمية التصالح والانفتاح على العمل المشترك، متطرقاً لمناقشة مستقبل أعمال «هواوي» في ظل الضغوطات المستمرة على الشركة. وقال رن زنجفي أنه: «لابديل للعالم من الانفتاح على التعاون والحوار لتحقيق النجاح المشترك في مجال الابتكار التكنولوجي والوفاء بمتطلبات مستقبل البشرية بالاعتماد على التكنولوجيا». وفي معرض تعليقه على مستقبل العلاقة بين هواوي والشركات الأميركية التي ترغب في الاستمرار بتوريد منتجات هواوي، قال زنجفي: «جميع الشركات الأميركية التي نتعامل معها هي شركات كبرى تلتزم أعلى المعايير في نزاهة العمل وأخلاقياته. والانتكاسات الحالية التي نتعرض لها ليست صادرة عن تلك الشركات الأميركية، إنما هي بسبب سياسيين ينظرون إلى الأمور بشكل مختلف عنا».

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموقف وخطط الشركة حيال حملة الإدارة الأميركية المكثفة ضد «هواوي» حالياً: أجاب بوضوح: « لم نكن نتوقع هذا التصعيد الشديد التركيز، لكننا قمنا مسبقاً ببعض الاستعدادات للتعامل مع مثل هذه الظروف». وقال نيكولاس نيجروبونتي مؤيداً فكرة جيلدر: «أولاً وقبل كل شيء، نتفق جميعاً على أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً بتجنّيها على أي شركة. لقد جئتُ من بلدٍ لا تسيطر فيه قيم التجارة أو الأسهم، فنحن نثمّن المعرفة وبالنسبة لنا الإنسان هو الأساس، والطريقة الوحيدة للنجاح هي أن تسود روح التواصل والانفتاح بين الناس».

وبعد إقراره بإيقاف تعاون «هواوي» مع عدد من الجامعات والمختبرات الأميركية، أجاب رن زنجفي بأن الصين قوية للغاية في مجال الابتكارات الهندسية، وأن شركته تستثمر بقوّة في مجال البحث والتطوير بوجود أكثر من 80.000 مهندس يكرسون أنفسهم للعمل في هذا التخصص. وأن الشركة تقدّم الآن دعمها لأكثر من 300 جامعة و900 معهد من معاهد الأبحاث الشهيرة في جميع أنحاء العالم. ونأمل في أن نسهم من خلال هذا الدعم في تعزيز مسيرة الابتكار على المستوى النظري. ولن نوقف استثماراتنا في هذا المجال، بل على العكس سنعمل بجدٍ أكبر. وحتى وإن منعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية بعض الجامعات من العمل معنا، فهناك الكثير من الجامعات الأخرى التي ترغب في ذلك ويسعدنا التعامل معها في هذا المجال».

وعند سؤالهِ عما إذا كان الأمن الإلكتروني هو فعلاً السبب الحقيقي وراء المواجهة الحالية مع شركة هواوي، أجاب نيجروبونتي قائلاً: «لقد قال الرئيس الأميركي أنه سيعيد النظر في أمر شركة هواوي إذا استطاعت حكومته عقد صفقه تجارية جيدة. وهذا يعني أن الأمر لا يتعلق بالأمن القومي؛ ونحن لا يجب أن نتاجر بالأمن القوي. لقد أوشكت هذه الحرب التجارية على الانتهاء، وأعتقد أن هذه المشكلة ستنتهي عاجلاً وليس آجلاً».

