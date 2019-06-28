مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إنه خلال الخمسين عاماً الماضية لم تشهد الكويت معالجات قانونية وإجرائية للعمل الاقتصادي والتجاري بمنظومة متكاملة تمت في فترة وجيزة ، مثلما حدث خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تصريحات الروضان جاءت خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية المحاسبين، حيث أكد أن مشروع قانون مراقبي الحسابات الجديد والذي اقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة وفر ملاءمات تشريعية ملحة من شأنها تنظيم مهنة مراقبي الحاسبات بما يستقيم مع التطورات التي طرأت على المهنة عالمياً وإقليمياً منذ صدور التشريع السابق في العام 1981.

علاج الخلل

وبين الروضان أن مشروع القانون عالج الخلل الذي كان موجوداً في قطاع مراقبي الحسابات، بتنظيمات قانونية تسهم في تطوير أداء أعضاء المهنة وفي الوقت نفسه ستقود إلى تضييق الخناق على مدعي مراقبي الحسابات الغير ملتزمين بقواعد وأخلاقيات المهنة.

ولفت الروضان إلى أن هناك حاجة تنظيمية لاستعجال إقرار قانون مراقبي الحسابات، خصوصاً وأنه يتزامن مع إقرار قانون المناقصات العامة الذي استحدثت مواد ميزة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منحهم حصة تبلغ 10 في المئة من إجمالي المناقصات العامة التي تطرح، مع تخصيص المناقصات التي تصل قيمتها حتى 75 ألف دينار لأصحاب هذه المشاريع.

مشاريع وهمية

وبين الروضان أنه مع إقرار قانون المناقصات الجديد ستزيد أعمال مراقبي الحسابات بمعدلات كبيرة لارتباطها باعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون محملة بميزانيات تحتاج إلى التأكد من سلامة التدقيق عليها، وذلك تجنباً لنشوء مشاريع وهمية تخالف التوجه العام في تطوير بيئة الأعمال المحلية، وتكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستهدفة.

تعديل القانون

وتساءل الروضان، هل يعقل أن يكون هناك مكتب تدقيق محاسبي بهيكل وظيفي لا يتجاوز 5 إلى 6 موظفين ويستطيع التدقيق على مئات الميزانيات سنوياً، لافتاً إلى أن الحقيقة تخالف ذلك بالمرة وتؤكد أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون بما يضمن التصدي وبقوة لأي تجاوزات محاسبية.

إصلاح تشريعي

واستعرض الروضان مع «المحاسبين» مشاريع القوانين الاقتصادية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات، مشيراً إلى أن جميعها تأتي ضمن منظومة تشريعية متكاملة ستؤدي معالجاتها في حلحلة العديد من المشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال المحلية.

وبين الروضان أن المنظومة التشريعية المقدمة جاءت مدعومة بسلسلة من الإجراءات التنظيمية الطويلة التي اقرتها الوزارة بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، والتي عززت من سهولة ممارسة الأعمال المحلية بشكل زاد من شهية المستثمر الأجنبي والمحلي، وضمن للكويت موقعاً مميزا في خارطة الاستثمارات المجدية.

ترقية البورصة

وتطرق الروضان إلى ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حيث أكد أن هذه الترقية تمثل إنجازاً تاريخياً للاقتصاد الوطني وأنها جاءت كنتيجة مستحقة للقفزة الكبيرة التي شهدها السوق المحلي أخيراً كما أنها تعكس عملاً جماعياً شارك في إنجازه مجلس المفوضين السابق والحالي وإدارات البورصة المتعاقبة وشركة المقاصة الكويتية.

وأضاف «متفائلون بنتائج المرحلة ولايزال لدينا الكثير سنقدمه للكويت واقتصادها بآليات تنسجم مع رؤية الكويت 2035 ومع مكانة الكويت الحقيقية اقتصادياً وتجارياً.

وقال أنا من طلب من جمعية المحاسبين اللقاء لقناعتي بأهمية استشراف آراء جمعيات النفع العام التي لطالما احتفظت بمذكرات التفاهم التي وقعتها مع الوزارة حيث كانت بالنسبة لي مرجعاً مهما في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية».

قبول الجميع

وأضاف الروضان أنه لا يوجد في العالم قانون يحظى بقبول كامل من جميع الأطراف المعنية خصوصاً المخاطبة بالقانون، لكن المهم أن القانون الجديد يتمتع بموافقة أغلبية القطاعات الاقتصادية المختلفة بفضل ما يقدمه من معالجات مستحقة».

وتابع الوزير « قانون مراقبي الحسابات خرج للنور بعد جولات نقاش واسعة استغرقت نحو 18 شهراً مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتهم جمعية المحاسبين، وأن المشروع النهائي راعى غالبية الملاحظات التي تم تقديمها مكتوبة من الجمعية التي تمثل قانونياً اراء جميع منتسبيها».

من ناحيتهم أبدى أعضاء جمعية المحاسبين ارتياحهم لحديث الروضان حيث أكدوا أنه نجح في تحريك مياه مراقبي الحسابات الراكدة والتي ظلت لسنوات طويلة قبل أن ينتبه إلى معاناتهم بمعالجات تنظيمية حقيقية.

