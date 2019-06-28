مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة امس في المخالفة المقيدة برقم (2019/29 مجلس تأديب) (2019/43 هيئة) ضد: شركة أهلي كابيتال للاستثمار.

وذلك: «بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لتأخرها في إخطار هيئة أسواق المال بجدول أعمال الجمعية العامة وموعدها ومكان انعقادها». وتأتي هذه العقوبة لمخالفتها حكم البند رقم (8) من المادة (1- 18) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والأحكام الواردة بالتعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الجمعيات العامة، لعدم قيامها بإخطار الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 31/03/2019 مرفقاً به جميع المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال قبل تاريخ عقد الجمعية بعشرة أيام عمل على الأقل، حيث لم تقم الشركة بذلك إلا بتاريخ 27/03/2019 أي قبل يومي عمل فقط من انعقاد الجمعية العامة العادية. وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

