مرأة

هناك العديد من العادات اليومية الخاطئة التي تمارسها الأم مع طفلها فتسبب في إلحاق الأذي لأذنيه دون أن تدري.

لذلك يجب عليكِ أن تعرفي ما يتسبب في إصابة سمع طفلك بالأذى و الضرر و قد تتسبب في إصابته بالصمم لا قدر الله.

من أهم هذه المؤثرات والعادات كي تجنبي طفلك منها:

- التعرض للضجة:

لا تجعليه يتعرض للأصوات العالية و مصادر الضجة.

- التعرض للأصوات العالية من التلفاز والحاسوب:

لا تجعلي صوت التلفاز و الحاسوب و مشغل الموسيقى أعلى من اللازم.

- إجعليه يرتدي واقيات الأذن:

إذا كنتِ مضطرة للبقاء في مكان فيه الأصوات عالية فاجعلي طفلك يرتدي واقيات للأذن.

- سماعات الأذن:

إجعلي مشغل الموسيقى الخاص بطفلك دوماً على أقل قدر ممكن من الصوت و ذلك لأن سماعاتها تكون على الأذن مباشرة مما يتسبب في إصابة الأذى بأذني طفلك.

- تجفيف الأذن:

إذا تعرض طفلك للماء كأن يستحم أو يسبح فاحرصي على تجفيف أذنيه جيدا من الخارج بمنشفة ثم أميلي رأسه في كلا الجانبين حتى يخرج الماء المتبقي من أذنيه.

- تجنب سباحة الطفل في هذه الأوقات:

لا تجعلي طفلك يسبح عندما يكون الجو بارداً أو رياحه قوية لكن لو حدث و تعرض لمثل هذا فاجعليه يستخدم سدادات الأذنين و أن يغطي رأسه جيداً.

- ارتداء واقيات الأذن أثناء ممارسة الرياضة:

احرصي على جعل طفلك يرتدي واقيات للرأس عندما يقوم بممارسة أي نوع من أنواع الرياضة لأن هذا يقلل من إصابته بالصمم.

- جلسات تقييم السمع:

اجعلي طفلك يحضر جلسات لتقييم السمع أثناء وجوده بالمدرسة و أن تراقبي تطور أسلوبه في الكلام و اللغة.

