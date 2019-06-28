مرأة

دخل رجلان المحكمة، ووقفا امام القاضي، أحدهماطويل القامة، صلب العود في الخمسين من عمره والآخر شيخ محني الظهر يتوكأ على عصا غليظة.

قال الاول: أعطيت صديقي هذا عشر قطع ذهبية ووعدني ان يعيدها الي حينما تتحسن أحواله وكلما طالبته بها تهرب مني.

سأل القاضي الشيخ: ما رأيك في كلام صاحبك؟

اجاب الشيخ: اعترف أنه اعطاني القطع الذهبية ولكنني رددتها إليه.

قال القاضي: أتقسم على ذلك؟

قال الشيخ: نعم يا سيدي. قال القاضي: إذن ارفع يدك اليمنى واقسم التفت الشيخ الى صديقه وأعطاه العصا وطلب منه أن يمسكها حتى يرفع يده ويقسم ورفع الشيخ يده وقال: اقسم أني أعدت القطع إليه .

لام القاضي الرجل الذي اتهم صديقه الشيخ واعتذر الرجل للقاضي بأنه ربما نسي ذلك .

وأخذ الشيخ عصاه، وقبل أن يخرج الرجلان من المحكمة، خطرت للقاضي فكرة مفاجئة فناداهما فعاد الرجلان الى القاضي فسأل الشيخ: هل تعودت دائما أيها الشيخ أن تتوكأ على عصا أجاب الشيخ: أحيانا يا سيدي وجه القاضي السؤال نفسه الى الرجل الآخر: فأجاب لا يا سيدي ما رأيته من قبل يتوكأ على عصا طلب القاضي من الشيخ ان يسلمه العصا أمسك القاضي العصا وراح يقلبها بين يديه ويتفحصها وجد القاضي ان العصا ثقيلة نظر القاضي الى العصا فوجد أن المقبض من النوع الذي يتحرك فجذب القاضي المقبض بقوة فانخلع في يده.

فوجد القاضي ان العصا مثقوبة ومسدودة بقطعة قماش فجذب القاضي القماش من الثقب وأمال العصا قليلا، فإذا بالقطع الذهبية تتساقط على الأرض أمام الحاضرين.

جمع الرجل الآخر القطع فوجدها عشرا ، قال القاضي الى الشيخ : أيها الخبيث... تصورت أنك تستطيع ان تخدع هذا الرجل وتمكر بي!! لقدشككت عندما رأيتك تعطي العصا الى الرجل قبل أن تقسم ... أتظن ان قسمك صحيح؟

ثم التفت القاضي الى صاحب القطع وقال: كان الشيخ ماكرا وكذابا حين سلمك العصا التي بداخلها القطع الذهبية، وأقسم أنه رد اليك ذهبك.. وكان الذهب بين يديك وأنت لا تعلم... وهذا غش وخداع!

أخيرا.. التفت القاضي الى الحارس وقال: خذوا هذا اللص.. وضعوه في السجن حتى أجد عقوبة مناسبة له لتلاعبه في القسم، وعقوبة أشد على خيانة الأمانة.

وخرج الرجل من المحكمة سعيداً وهو لا يصدق أن القطع الذهبيه قد عادت إليه.. وكان كل الحاضرين معجبين بذكاء هذا القاضي وفطنته .

