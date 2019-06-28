مرأة

أكثر الحيوانات حدة في السمع هي الذئاب والحمير .

متوسط ذكاء الببغاء يعادل ذكاء طفل فى الخامسة من عمره .

هل تعلم أن اسنان الفأر لا تتوقف عن النمو طوال حياته، ولذلك يلجأ الفأر إلى قرض كل ما يقابله فى طريقه وذلك حتى لا تطول اسنانه إلى حد لا يسعها فمه .

معدة التمساح يمكنها أن تهضم الفولاذ والحديد لأنها مليئة بالأحماض .

أول الأصوات التي يستطيع الطفل تمييزها، هو صوت الأم .

هل تعلم أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا معاً فى حالة واحدة فقط وهي إذا قمت بوضع قطعة صغيرة من الصابون معهما .

البصل الحلو كان نوعاً من أنواع الفواكه لدى قدماء الرومان .

هل تعلم أن الكلب بإمكانه سماع صوت دقات الساعة من مسافة أربعين قدم .

هل تعلم أن لسان القط هو سلاحه الدائم، لأنه يضمد به جرحه ويلتقط به ما يريد لأنه مملوء بغدد خاصة تفرز سائلاً يعمل على تضميد الجرح حتى تشفى تماماً .

المحيط الهادي لا تطل عليه أى دولة عربية .

طول إبهامك هو نفسه طول أنفك .

سم الأفعى يستخدم لعلاج سرطان العظام .

الكلاب والقطط يريان كل شيء باللون الأبيض والأسود فقط .

كانت مدينة إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية، والآن أنقرة هي عاصمة تركيا الحديثة .

أول من أطلق على مصر اسم أرض الكنانة هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص .

تستمر القطط الصغيرة مدة 10 أيام عمياء تماماً من ولادتها .

تستطيع البومة أن تدير رأسها بشكل دائري 360 درجة .

يسمى مرض الطاعون بالمرة الأسود وذلك بسبب صعود الدم إلى الجلد وظهور بقع سوداء على جلد الشخص المصاب .

دولة الفاتيكان هي أصغر دولة فى العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 0.44كم فقط .

بريطانيا هي أول دولة عرفت كرة القدم.

أكثر دول العالم فوزاً ببطولة كأس العالم لكرة القدم هي دولة البرازيل .

تنشط البكتيريا ليلاً خاصة في فم الشخص النائم، ولذلك ينصح بضورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل النوم .

النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد عمر الإنسان .

عدد الكواكب التي تدور حول الشمس هي 9 كواكب .

الطيور لديها 3 جفون .

هل تعلم ان طول معصمك الى كوع يدك هو نفس طول قدمك.

عثمان بن عفان هو الخليفة الذي تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما رقية وأم كلثوم .

يبلغ طول الأمعاء الدقيقة 6 أمتار .

هل تعلم ما هي المادة التي تستخدم في صناعة الزجاج ؟ هي الرمل .

الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض .

يشرب الإنسان طوال مدة حياته حوالي 75 ألف لتر من المياه .

هل تعلم أن شكل الكرة الأرضية بيضاوي، ولو كان دائرياً لكنا نصافح بعضنا البعض بالمقلوب، أو لكنا وقعنا عدة مرات؛ كلما

دارت الأرض حول نفسها؟ فهذا من رحمة الله عز وجل .

يُعد الخنزير أقرب للإنسان من ناحية التركيب.

هل تعلم ان الإنسان لا يستطيع تذوق الطعام اذا لم يختلط بلعابه.

سورة يس هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن .

