آخر النهار

عزفت فرقة «كونكورديا» المكونة من ثلاثة موسيقيين محترفين من ثلاث دول مختلفة مقطوعات موسيقية مميزة أسعدت الحضور في ليالي مهرجان الموسيقى الدولي الـ 22 على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا الكويتي.وأبدع المؤلف الموسيقي أحمد الغانم من البحرين في العزف على آلة الفلوت في ما عزفت على البيانو انامل الفنانة جينن يوو من كوريا الجنوبية وأضفت المغنية ايما بوراتي من انجلترا لمسة خاصة بصوتها السوبرانو وهو صوت ذو طبقة الأوكتاف الأعلى بين أصوات النساء. وعزفت الفرقة مقطوعات موسيقية متنوعة وجميلة منها (اندلسية- فالس الزهور من متتابعة كسارة البندق- دروب الحب - كارديشي- رقصات تانغو- آرابيسك - اجواء شرقية).استلهم اسم الفرقة من اللغة اللاتينية ويحمل معنى الانسجام والتآلف تعبيرا عن طبيعة الموسيقى التي تؤلف قلوب الناس بمختلف أصولهم وعروقهم.وعلى رغم أن الفرقة تنتمي إلى جذور مختلفة فإن أفرادها يتواءمون لتقديم موسيقى من مختلف الأمم ليكونوا نموذجا لمعنى «كونكورديا».يذكر أن مهرجان الموسيقى الدولي في دورته الـ 22 انطلق الاحد الماضي بحفل تكريم الملحن الكويتي انور عبدالله ويستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري وتتخلله العديد من الفعاليات الموسيقية.ويكتسب هذا المهرجان في الكويت مكانة متزايدة عاما بعد عام حيث يواكب جمهور الموسيقى انشطته وحفلاته التي تحييها الفرق والفنانون المشاركون في أجواء من البهجة والفرح التي تضفي على ايام المهرجان نكهة خاصة.

