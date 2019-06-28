آخر النهار

نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «أنستغرام».

وأعلنت أصالة عن حفلها القادم في جدة قائلة: «سنلتقي في جدّه الساحره النّابضة بالحياة والفرح، سنلتقي في ليلة استثنائيّة، لأنّها ليلة سهم، الّذي ألبس الموسيقى ثوباً جديداً، ثوباً أبهر حتّى شركاؤه في النّجاح، فأصبحتُ في كلّ مرّة أغنّي منّ خلال عالمه، أتحدّى بصوتي كيّ أصل أطراف الشّعور، الّذي صاغه هو ببساطة وسلاسة، أيّام قليلة تفصلنا عنّ هذا الحدث، غدا السبت يوم 29 يونيو في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يذكر ان أصالة قد أحييت آخر حفلاتها في السعودية ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وكان ذلك في مدينة الدمام بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

