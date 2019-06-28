آخر النهار

يقترن موسم الصيف، في أنحاء العالم، بالإجازات الصيفية، والخاصة بالأطفال والأحداث والشباب بالتالي وتحرص القنوات التلفزيونية، قاطبة على تقديم وجبة تلفزيونية عامرة لتلك الشريحة المهمة من المشاهدين .

فما أحوجنا أن تبادر قنواتنا الفضائية ، إلى موعد يومي، خاص بالأطفال، عبر مجموعة من أحدث الأفلام والبرامج والفقرات الخاصة بالأطفال والشباب، يتم من خلال تلك المواعيد، تقديم أبرز النتاجات السينمائية، سواء تلك القادمة من عالم ديزني،أوغيرها من كبريات شركات الانتاج العالمية المتخصصة.

وهكذا الأمر، على مستوى الأعمال السينمائية العربية التي تتوجه للأسرة والشباب.

نعلم جيداً، بأن تلك الافلام والبرامج، تحتاج الى ميزانيات، وربما ميزانيات مكلفة للشراء والحقوق، ولكننا في الحين ذاته، نؤمن بأهمية أن يكون لشبابنا موعد مع قنواتهم.. يعرفون من خلاله أن هنالك مؤسسة إعلامية رسمية تهتم بهم وبقضاياهم.. واهتماماتهم.

إن كلفة هكذا دورة برامجية، لن تكون بأي حال من الأحوال، عائقا أمام اجتذاب تلك القنوات لشبابنا الذي راح ينشغل بعوالم وقنوات لا نعرفها ولا نعرف هويتها أو مصدرها.. أطفالنا.. وشبابنا أمانة.. فما أحوجنا إلى أن نلتفت الى تلك الأمانة.. والمسؤولية.

وعلى المحبة نلتقي

