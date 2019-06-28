آخر النهار

وقع الممثل العالمى جورج كلوني، عمل إخراج فيلم جديد يأتي بعنوان «Good Morning, Midnight»، بالتعاون مع شبكة نتفليكس التلفزيونية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «فاريتي»، فان الممثل صاحب الـ 58 عاماً وقع على المشاركة فى إخراج فيلم روائي طويل مقتبس من رواية ليلى بروكس دالتون، والتي سيقوم بكتابه السيناريو الخاص بها «مارك سميث»، الذي تم اختياره كأحد أفضل الكتاب عام 2017. ومن المقرر أن يسرد الفيلم الجديد الذى سيخرجه كلونى، نهاية العالم ومحاولة مركبة فضاء تتواجد فى القطب الشمالي، التواصل مع سفينة فضاء أخرى للعودة مرة أخرى للديار بعد محاولات باءت بالفشل من رائد الفضاء.

