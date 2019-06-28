آخر النهار

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد عن بعض الارتباطات الفنية لها في الخليج ومن ضمنها مشاركتها في عدد من الفعاليات في قطر مؤكدة أن الدوحة تمتلك العديد من النماذج الفنية المميزة وعلى رأسهم الفنان فهد الكبيسي، فصوته الرائع وموهبته تجعله بكل تأكيد ينافس بقوة خليجياً وعربياً.

وعن نجاح آخر أعمالها الغنائية قالت: بكل أمانة لم أكن أتخيل هذا النجاح الكبير لأغنيتي الجديدة «غزالتي» التي قدمتها ديو مع الفنان الجزائري «موك صايب»، ولكن ما أقوله هو أن كل عمل يخرج من القلب يصل إلى القلب، فالاجتهاد في هذا العمل هو كلمة السر في نجاحه ووصوله إلى الجمهور بهذا الشكل القوي.

