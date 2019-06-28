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أعلن إدوارد فيلسينثل، رئيس تحرير مجلة «تايم» الأمريكية ومديرها التنفيذي، في بيان رسمي، عن انضمام الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى قسم المحررين بالمجلة، وتم نشر أول مقال لها عن حقوق اللاجئين، بالتزامن مع يوم اللاجئين العالمي، ومن المقرر نزوله في عدد المجلة الأسبوعي يوم 1 من يوليو القادم، بحسب موقع «تايم». وأضاف «فيلسينثل»، أن مقالات «جولي» القادمة تتركز حول موضوعات متنوعة مثل النزاعات والحروب وحقوق الإنسان والشؤون المتخصصة باللاجئين، على أن يتم نشر مقالاتها الخاصة في الأعداد القادمة.

يذكر أن مقال «حقوق اللاجئين» تابع لمقالات «جولي» السابقة للمجلة، التي تحدثت فيها عن دور المرأة في مفاوضات السلام بأفغانستان، أثناء عملها كـسفيرة للأمم المتحدة.

