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أعلنت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام»، عن انضمامها لفريق مسرحية «جوازة مرتاحة»، والمقرر افتتاحها قريبا علي مسرح أحد الفنادق بالغردقة.

ونشرت «البارودي» صورة بوستر المسرحية وهي تتصدره برفقة الفنان أحمد صفوت، بعدما أعلنت الفنانة منة فضالي اعتذارها منذ أيام عن المشاركة في المسرحية لارتباطها بأعمال أخرى.

وأوضحت ريم أن مسرحية «جوازة مرتاحة» تنتمي إلى الكوميديا وهي مستوحاة من مسرحية «ترويض النمرة» للكاتب الإنكليزي ويليام شكسبير، ويشاركها البطولة الفنان أحمد صفوت، ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

