إضاءات

حينما خرجت من صالة العرض بعد مشاهدة الجديد من السلسلة السينمائية «من ان بلاك انترناشيونال» شعرت بأنني أمام سلسلة سينمائية اضاعت الطريق والهدف ولم تعد قادرة على الاستمرارية بذات النهج الذي انطلقت من خلاله الأجزاء الاولى لهذه السلسلة السينمائية التي لم تعد قادرة على الحصاد والاستمرارية بذات النهج والمضامين والفكر. حيث نحن في هذا الجزء أمام حالة من الاستعادة والتكرار والمشهديات المشاهدة من ذي قبل في عدد من افلام المغامرات لذا كان الملل نتيجة حتمية لحصاد فيلم «Men In Black: International» المستعاد تدويره من ثلاثة أفلام قبله تحمل العنوان نفسه، فلن يكون ذلك كافياً للتعبير عن حالة اللامبالاة التي تعترينا تجاه محاولات شركة «كولومبيا بكتشرز» اليائسة، لنبش جثة سلسلة أفلام ماتت لحظة وصول الجزء الثالث منها إلى دور السينما عام 2012.

حتى بإعادة لم شمل الطاقم الأصلي (ويل سميث وتومي لي جونز تحت إدارة باري سوننفيلد)، فإن الجزء الثالث كان كارثة، لماذا على الجمهور أن يصدق أنه بعد سبعة أعوام، وبعد مغادرة الطاقم الأصلي، سيأتي الفيلم الرابع بتحسينات على السلسلة؟ نجاح الفيلم الأول حدث لأن الفكرة كانت جديدة في التسعينيات، وبسبب الانسجام بين سميث وجونز آنذاك، وشعبية سميث الطاغية كمغني راب أطلق أغنية ناجحة صاحبت الحملة التسويقية للفيلم، نجاح الفيلم الثاني اعتمد بشكل كامل على الانسجام بين بطليه، أما الثالث فلم يثبت سوى أن السلسلة استهلكت ولم تعد تقدم جديداً.

والرابع مجرد إضافة بائسة تعكس إفلاساً واضحاً في هوليوود هذا العقد. انتهى الاهتمام الشعبي بالسلسلة منذ زمن طويل، وليست هناك فائدة ترجى من كل محاولات تحليتها بإضافة نجوم جدد، حققوا نجاحاتهم مع «مارفيل».

رغم أن أحداث الفيلم تدور في عالم الأجزاء السابقة نفسها، فإن الشخص الوحيد العائد من تلك الأجزاء هو الممثلة الإنكليزية إيما تومسون، أما الذين يدخلون الفيلم على أمل مشاهدة لقطة واحدة لويل سميث، فعليهم نسيان الامر، البدلاء الجدد هم الأسترالي كريس هيمسوورث والأميركية تيسا تومسون، ويعمل الجديدان في مكتب في لندن برئاسة هاي تي (ليام نيسن)، ورفيقه البيروقراطي (رافي سبول).

بإمكاننا اختصار القصة المبالغ في تعقيداتها دون حاجة إلى ذلك، في التالي: محاولات فريق «من إن بلاك» إيقاف غزو/اختراق مخلوقات فضائية تسمى القفير، لإنجاح محاولتهم لديهم سلاح فتاك، لكن جهودهم تقوض بسبب وجود جاسوس في وكالة «من إن بلاك». هذا ما يمكن ان نقوله وباختصار شديد بأننا أمام فيلم ملل، رغم حفنة النجوم وضخامة الانتاج .

