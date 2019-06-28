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حصل المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون- هو على جائزة مهرجان سيدني السينمائي الذي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أسترالي (41 ألف دولار أميركي) عن فيلمه «باراسايت». وفاز الفيلم المثير الساخر الذي يتناول عدم المساواة في توزيع الدخل من خلال قصتي عائلتين، بالسعفة الذهبية في مهرجان «كان» السينمائي عام 2019 الشهر الماضي، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على الجائزة المرموقة. وتم تقديم الجائزة للمخرج في الحفل الختامي لمهرجان سيدني السينمائي السادس والستين اليوم الأحد.

وقال جون ماينارد، رئيس لجنة تحكيم الجائزة عن الفيلم الفائز «إن فيلم (باراسايت) يتجاهل تقاليد الالتزام بأنواع (الأفلام) بشكل صارخ، فهو رقيق ووحشي، جميل وقاسي، مضحك ومأساوي (في آن واحد) ورائع في استكشافه للطبقات الاجتماعية». وقال بونغ جون-هو «إن هذا المهرجان مدهش حقا، خاصة الجمهور، فهو مميز للغاية واستثنائي. إن هذه هي الجائزة الأبرز أهمية بالنسبة لي، في هذه المدينة الجميلة ودار العرض الجميلة، وأحد أجمل الجماهير في العالم».

