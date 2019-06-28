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علق الفنان الأردني إياد نصار، على مشاركته في الفيلم السينمائي الجديد «الممر»، بقوله إنه كان يتمنى التعاون في عمل مماثل، متابعًا أنه تحمس للمشروع بغض النظر عن مساحة الدور. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بصراحة»، المذاع عبر راديو «نجوم إف إم»، ، أنه وافق على دوره بمجرد الاطلاع على فكرة الفيلم رغم أنه كان أصغر مما عرض بنهاية العمل. وأوضح أن شخصيته بالفيلم «ديفيد» ليست تاريخية، لذلك تمكن من خلق خلفية لها مع المؤلف والمخرج شريف عرفة، تتماشى مع طبيعة الاحداث، متابعًا: «شخصيتي كانت افتراضية رمزية لكنها جسدت معتقدات الكيان الإسرائيلي». وواصل: «دائمًا ما اتعاطف مع الشخصيات التي أجسدها بأعمالي الفنية، لكن شخصيتي بهذا الفيلم لم أستطع التعاطف معها او أبرر لها، لذلك لم أهتم بإظهار ديفيد طيب أم شرير، وإنما عدائية المعتقد الذي تأسس عليه».

