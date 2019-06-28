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تونس- الوكالات: تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 عاما) امس الى «وعكة صحية حادة» استوجبت نقله للمستشفى، على ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان. وقالت الرئاسة في البيان إن رئيس الجمهورية تعرض صباح الخميس 27 يونيو 2019 «إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس».

ونقل موقع قناة « سكاي نيوز عربية» امس عن مستشار للرئيس التونسي قوله ان حالة السبسي الصجية «حرجة جدا».

وكانت الرئاسة أعلنت الجمعة الفائت أن الرئيس الباجي أجرى فحوصات طبية اثر وعكة خفيفة وعاديّة بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

يأتي ذلك في يوم شهد ايضا عمليتين انتحاريتين استهدفتها العاصمة التونسية ما أسفر عن وفاة رجل أمن متأثرا باصابته فيما سقط جرحى بينهم مدنيون، كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

ووقعت العملية الاولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة وأدت الى سقوط خمسة جرحى أحدهم عنصر الامن الذي توفي لاحقا، ثم استهدفت الثانية مركزا أمنيا. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق «أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة « ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة.ثم أعلن لاحقا ان أحد الشرطيين توفي متأثرا بجروحه.

وقال «أحد الأمنيين اللذين أصيبا بجروح خلال العملية الانتحارية التي وقعت شارل ديغول توفي». وفي وقت لاحق امس استهدف تفجير انتحاري ثان مركزا أمنيا في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.وقال الزعق «عند الساعة 11,00 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني» ما أسفر عن «أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

وبالموازاة مع التفجيرين، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن مجموعة إرهابية استهدفت فجر امس محطة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية بجبل عرباطة بمدينة قفصة، وهي محطة مؤمنة عسكريا. ولم تسجل العملية أية أضرار بشرية أو مادية.

وعبر تدوينة على «فيسبوك» اكد أنيس مقعدي الناطق باسم الأمن الرئاسي غلق الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي ذهابا وإيابا على مستوى شارع الحبيب بورقيبة قرطاج.

