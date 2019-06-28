عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن واشنطن عازمة على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، بهدف إضعاف النظام الحاكم. وأكد منوتشين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» ما صرح به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول استهداف العقوبات 80% من الاقتصاد الإيراني قائلا «نحاول رفع العقوبات الأميركية ضد إيران بنسبة 100% ضد اقتصادهم».

وتابع «يجب أن أضيف أن جميع الخدمات الإنسانية مستثناة من هذه العقوبات لأن قضيتنا ليست هي الشعب الإيراني. نحن نواجه النظام الحاكم في إيران». وقال وزير الخزانة الأميركي إن «العقوبات ليست الأداة الوحيدة المتاحة، بل لدينا الكثير من السبل، إلا أن العقوبات الجارية تأتي أكلها ولذا سنستمر بتطبيق هذه العقوبات».

ورداً على سؤال حول ردود الفعل الإيرانية المنفعلة على العقوبات الجديدة، قال منوتشين إن «كل هذا يدل على أن العقوبات باتت تأتي بنتائج». يذكر أن العقوبات الأميركية الجديدة استهدفت المرشد الإيراني آية الله علي حامنئي نفسه والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الوضع بات «أمام منعطف خطير بشأن خطة العمل المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران» معرباً عن قلقه من إعلان إيران تخفيض التزاماتها بشأن الاتفاق النووي. وخلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لبحث مصير الاتفاق النووي المبرم بين إيران ودول الـ5+1 في 2015، أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي جواو فالي دي ألميدا عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مؤكداً مواصلة دعم أوروبا للاتفاق. وأكد المندوب الأوروبي أن «الاتفاق النووي أوقف حصول إيران على السلاح النووي». كما قال إنه لا يوجد بديل سلمي يعتد به عن الاتفاق.

في غضون ذلك أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة أن تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي.ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنها القول امس للصحافيين الذين رافقوها على متن الطائرة خلال توجهها لقمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان: «ما نريد أن نراه بشأن إيران في الوقت الحالي هو خفض التوترات التي رأيناها في المنطقة، وسنواصل العمل، وسأواصل الحديث مع زملائي، فرنسا وألمانيا، بشأن أهمية عمل كل ما في وسعنا للحفاظ على الاتفاق النووي».وقالت «كجزء من هذا، فإنه من المهم أن تلتزم إيران بتعهداتها وفقا للاتفاق».

بدوره تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس في طوكيو ببذل «أقصى» ما بوسعه خلال الأيام المقبلة لـ «تفادي تصعيد عسكري» بين إيران والولايات المتحدة. وقال ماكرون للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته لليابان حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين «سنبذل أقصى الجهود» حتى «لايركتب أي طرف ما لا يمكن تصحيحه».

وأكد أنه سيحبث المسألة اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سياق قمة العشرين في أوساكا بهدف «بذل كل ما هو ممكن لتفادي تصعيد عسكري».

