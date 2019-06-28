عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات لشبكة «CNN» الاخبارية المواقف الأميركية الأخيرة تجاه بلاده بـ «التصادمية والاستفزازية»، خاصة فيما يخص العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة على قيادات إيرانية، مؤكدًا أن «طهران لا تسعى للحرب». وأضاف أن الولايات المتحدة «ليست في وضع يمكنها من طمس إيران» على حد تعبيره، معتبراً أن الولايات المتحدة تسعى إلى «تقويض حكومة بلاده»، مشيراً إلى أن القرار الأميركي بذلك «جاء بناءً على تحليل خطأ». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال إن الضربة العسكرية على إيران «لن تدوم طويلا في حال حدوثها»، وأشار إلى أنه لن يرسل ملايين القوات على الأرض لمحاربة طهران، مشيراً في حوار مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية إلى أن إيران «تمر بمرحلة اقتصادية صعبة». الى ذلك حذرت إيران الولايات المتحدة امس من انتهاك حدودها مجددا وهدد رئيس البرلمان علي لاريجاني برد أقوى وذلك بعد أسبوع من إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة ما تسبب في تصاعد حدة التوتر بين البلدين. ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» شبه الرسمية عن لاريجاني قوله «إسقاط طائرتهم المسيرة كان تجربة جيدة لهم لتفادي أي اعتداء على حدودنا». وأضاف «رد فعل إيران سيكون أقوى إذا كرروا خطأهم وانتهكوا حدودنا».

