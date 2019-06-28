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بيروت- الوكالات: شهدت العاصمة اللبنانية توترات صباح امس وذلك بالتزامن مع مواصلة مجلس النواب مناقشة الموازنة التقشفية.وأغلق العسكريون والأمنيون المتقاعدون خلال ساعات الصباح عددا من الطرق الرئيسة الموصلة للعاصمة، احتجاجا على مشروع الموازنة الذي يقترح خفضا في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.

وتسبب الإغلاق في تكدسات كبيرة وأعاق حركة السكان خلال تنقلهم لأعمالهم.ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن العميد محمود طبيخ القول «اتركوا العسكريين وفتشوا عن المصادر الأساسية في الهدر والفساد ... عندما تحاولون المس بأي حق من حقوق العسكر فأنتم تمسون بالوطن بأكمله. نتمنى من السلطة أن تبحث عن مكامن الهدر لتغذية الخزينة، ووقفتنا هي وقفة تحذيرية، فالجيش والمتقاعدون خط أحمر».

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في مايو على مشروع موازنة تقشفية بعد أسابيع من المناقشات والاحتجاجات على قرارات لا تحظى بقبول شعبي.وأحالت الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد اللبناني لديه واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم، حيث يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.ويجد لبنان نفسه تحت ضغوط من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل اتخاذ تدابير تقشفية للحصول على دعم مالي منهما.

وأشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسة تؤدي إلى العاصمة بيروت امس.

وأكدت قيادة الجيش في بيان تضامنها مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم. ودعت العسكريين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وتشمل الخطوات الرئيسة لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فرض ضريبة على الفوائد وضريبة على الواردات وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات منخفضة الفائدة.

