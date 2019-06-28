عربيات ودوليات

موسكو- د. ب. ا: أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية الجنرال أليكسي باكين أن مسلحين حاولوا مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية بطائرات مسيرة.وقال باكين إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بتحديد وتدمير اثنتين من الطائرات المسيرة، التي كانت تقترب من القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الجنوبي الغربي، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأشار موقع «المدن» الإلكتروني إلى سماع دوي انفجارات في منطقة جبلة من ريف اللاذقية، ، ناجمة عن تصدي منظومة الدفاع الجوي الروسية في مطار حميميم لطائرات درون (مسيرة). وتتعرَّض قاعدة «حميميم» لهجمات على نحو مستمر بطائرات مسيّرة، وتتهم روسيا فصائلَ مناوئةً لقوات الرئيس السوري بشار الأسد بالوقوف وراء الهجوم، فيما تقول الفصائل إن استهداف القاعدة يأتي رداً على مساندة روسيا للأسد، ومشاركتها في شنِّ غارات عنيفة ضدَّ مناطق المعارضة، التي تتسبَّب في قتل مدنيين.

