عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة اعلام اسرائيلية ان اسرائيل تشكّل جزءاً من «تراث هذه المنطقة تاريخيا» وأن «للشعب اليهودي مكانا بيننا». وجاء حديث الوزير في مقابلة مع مراسل «القناة 13» الاسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي اطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية الهادفة لتسوية النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني.

ولا تقيم البحرين علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. وقال الوزير البحريني للصحافي في المقابلة التي بثت مساء الأربعاء «هذه اول مقابلة لي مع وسيلة اعلام اسرائيلية وآمل ان اتمكن من ايصال الرسالة» وتابع «اسرائيل تشكل جزءا من تراث هذه المنطقة تاريخياً وللشعب اليهودي مكان بيننا ولذلك... أريد ان اقول (للاسرائيليين): يجب ان نتحاور». ولدى سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير ان «من الخطأ دائماً تفويت فرصة لصنع السلام».

وقاطع المسؤولون الفلسطينيون المؤتمر، متهمين واشنطن بالتحيز لاسرائيل. وقال الوزير البحريني ايضاً ان مواقف بلده بشأن ايران قريبة من المواقف الاسرائيلية، معتبراً ان الجمهورية الاسلامية تشكل «التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة».

وقدم صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر خلال مؤتمر المنامة خطة اقتصادية حصرا تهدف الى دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ازمة مزمنة لكن السلطات الفلسطينية ترى ان هدف خطة كوشنر التي تقترح جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين هو تصفية قضيتهم وفرض حل سياسي ليس لصالحهم.

وفي هذا السياق اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الولايات المتحدة الأميركية بمساندة اسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

وقال عباس في مؤتمر صحافي مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا عقب اجتماعهما في مدينة رام الله ان «الحقوق الوطنية ليست عقارات تشتري وتباع بالأموال». واعتبر ان «ما قامت به الادارة الأميركية من قرارات حول رفع ملفات القدس واللاجئين والاستيطان والأمن من طاولة المفاوضات واصدارها اجراءات عقابية ضد شعبنا الفلسطيني اثبت عدم اهليتها لرعاية عملية السلام وحدها». وأضاف ان سياسات واشنطن «شجعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها وضم الجولان السوري والتلويح بضم اجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وهو ما رفضناه ورفضه العالم اجمع لما يشكله من مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وحذر من ان سلوك اسرائيل «يقوض فرص تحقيق السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية». وقال «رغم ذلك مازلنا مستعدين للسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية ونحن على استعداد للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني».

وفي موسكو اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ان النهج الذي تتبعه واشنطن بخصوص تسوية القضية الفلسطينية - الاسرائيلية، بما في ذلك لقاء البحرين الدولي الأخير، غير بناء.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان امس ان الخطة الاقتصادية، التي تمت مناقشتها في «ورشة البحرين» والتي تتضمن استثمارات واقامة مشاريع لصالح الفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار، خطوة غير بناءة.

