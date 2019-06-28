عربيات ودوليات

القدس - موسكو - الوكالات: نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن مسؤول بارز بقطاع الطيران في اسرائيل ان روسيا هي المسؤولة عن التعطل الذي وقع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي. وشكا الطيارون خلال الفترة الماضية من تعطل ادوات الملاحة قرب المطار. ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فان تعطل نظام تحديد المواقع لم يؤثر على سلامة الرحلات الجوية.

في المقابل اكدت السفارة الروسية في اسرائيل، لجيش الاسرائيلي ان هذا التقرير «أخبار كاذبة».

وأوضح المسؤولون الاسرائيليون، بحسب ما اوردت صحيفة «هآرتس» العبرية، ان التدخل الروسي جاء ضمن محاولة موسكو حماية مقاتلاتها في شمال غربي سورية. ووصفت اذاعة الجيش الاسرائيلي ما حدث في حركة الملاحة بأنه «هجوم معاد»، مشيرة الى ان الجيش اكد ان الهجوم لم يطل ايا من نشاطاته.

