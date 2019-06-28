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أكد مدير الادارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف عبد الحليم العيسوي, ان الوزارة لديها اهتمام كبير بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان وحماية النشء من خطر الجماعات المتطرفة لذا تم افتتاح 952 مدرسة قرآنية بالمساجد تمثل المنهج الوسطي وتعتني بتحفيظ القرآن الكريم وتوضيح مقاصده العامة وتستهدف قبل بداية شهر يوليو الوصول الى 1000 مدرسة لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وتعد هذه الخطوة استكمالا لخطة الوزارة في تجفيف منابع الارهاب وغلق الباب امام الكتاتيب التي تخرج اشخاصا متطرفين.

وأوضح ان بعض الكتاتيب ، التي يعتمد عليها في اعداد الأطفال للالتحاق بركب التعليم، او تعليمهم الكتابة والقراءة والحفظ، استخدمت في بعض المحافظات لترويج الفكر الارهابي، لذا بدأت الأوقاف والأزهر الشريف استغلالها لمواجهة تلك الأفكار.

وأشار الى ان الوزارة وضعت عدة شروط لاطلاق «المدارس القرآنية» من اجل تحفيظ الأطفال الملتحقين بها القرآن الكريم، وشرح معاني الآيات بشكل صحيح، من خلال محفظين مدربين على اعلى مستوى يقومون بتحفيظهم بأحكامه، والتلاوة الصحيحة والتجويد، وكذلك الأحاديث النبوية ودروس التعامل، سماحة الدين الوسطي.

وأكد ان المدارس القرآنية تعد واحدة من وسائل الوزارة لمواجهة الأفكار المتشددة، والتصدي لبث سموم الكيانات الارهابية في عقول الأطفال في سن مبكرة لا يتمكنون فيه من التفرقة بين الصواب والخطأ، ففي السنوات الأخيرة الماضية تحولت بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم، في المساجد والزوايا والكتاتيب المنتشرة حتى وقتنا هذا في القرى والنجوع، وبعض الأماكن بالمحافظات، الى مقاصد لـ«خفافيش الظلام» المتخذين من الدين ستارا للترويج لأفكارهم الهدامة، ونشرها بين الأطفال.

