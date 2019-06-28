عربيات ودوليات

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء مكتب التنسيق في مباشرة عمله للعام الحالي عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 6 يوليو المقبل وحتى يوم 20 من الشهر نفسه. وأكد مسؤولو مكتب التنسيق انه تيسيراً على الطلاب، وفي اطار منظومة الحكومة الالكترونية التي تدعمها الدولة بجميع اجهزتها قامت الوزارة باتاحة الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات الكترونيا عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحا كبيرا لهذا قررت الوزارة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019».

وأضاف المسؤولون ان الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر - منية النصر)، كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية بكلتي (التربية بالاسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، كلية التربية بالاسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات الاعلام.

وأشار المسؤولون الى انه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن اداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www. tansik. egypt. gov. eg.

