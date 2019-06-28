عربيات ودوليات

فتحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين علي الشهادة الاعدادية المصرية او لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين علي شهادة معادلة للتعليم الأساسي حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتسعى وزارة التربية والتعليم للتوسع في التخصصات الفنية المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لتضم العديد من المجالات المتنوعة والتي تحتاجها الصناعة المصرية والاقليمية والدولية بشكل كبير، مثل تخصص التركيبات الكهربائية، تبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكي، التشطيبات المعمارية، الشبكات الصحية، نجارة العمارة، بالاضافة الى الصيانة الميكانيكية، اللحام وتشكيل المعادن، البتروكيماويات، ادارة وتشغيل المطاعم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الى اعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، من خلال منظومة متكاملة تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، بالاضافة الى تطبيق مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والمناهج الدراسية، المتبعة بها، واعداد وتأهيل افضل معلمين وموجهين وفق احدث النظم والمعايير الدولية باعتبارهم اهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة.

وتقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية العديد من المميزات لطلابها كالشهادة المصرية ذات الجودة العالمية، اولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي، والمكافآت المالية اثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالاضافة الى تدريب عملي اثناء الدراسة، والبيئة التعليمية الممتازة. ويتم اختيار طلاب المدرسة من خلال اجتياز المتقدمين للاختبارات التي تضعها الوزارة في اللغة الانكليزية واللغة العربية والرياضيات، ذلك بالاضافة الى ضرورة اجتيازهم المقابلات الشخصية والكشف الطبي اللذين يعقدان بالمدرسة المراد الالتحاق بها.

