عربيات ودوليات

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الادارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، وذلك بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، وقالت الوزارة ان الحجز سيكون بأسبقية الحجز الالكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والاسكان.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح خاص انه لا توجد اي عقبات او شروط خاصة بتقدم المصريين بالخارج لتلك الوحدات السكنية، موضحاً ان الحجز متاح للمصريين بالخارج.

وبشأن نظام السداد، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية م طارق السباعي انه يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 الف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 % من اجمالي قيمة الوحدة، بالاضافة الى (1% مصاريف ادارية + 0.5% مجلس امناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10 % من ثمن الوحدة خلال 6 اشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام.

وتابع انه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على اقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 او 7 سنوات محملة بالفائدة.