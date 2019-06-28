عربيات ودوليات

أفرج عن 413 سجينا في مصر بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة حيث انتهت اعمال اللجان الى انطباق القرار على 170 نزيلاً ممن يستحقون الافراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الافراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت اعمالها الى الافراج عن 243 نزيلاً افراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل اساليب الافراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت الافراج عن مئات المساجين ، اذ ودع 504 سجين الزنازين الأسبوع الماضي بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية.

