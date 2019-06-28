دوليه

تتركز الأنظار على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما يقود منتخب بلاده لمواجهة فنزويلا ضمن الدور ربع النهائي لكأس كوبا أميركا التي تشهد فجر السبت مباراة كولومبيا مع تشيلي، مساء السبت لقاء أوروغواي مع بيرو. وتنفست الأرجنتين الصعداء ومعها ميسي وذلك بعد تجنب الخروج من دور المجموعات لأول مرة منذ 1983، بالفوز على قطر. وبعد بداية صعبة جدا لوصيف النسختين الأخيرتين بخسارته أمام كولومبيا صفر-2 ثم تعادله مع الباراغواي 1-1 بفضل ركلة جزاء من ميسي بالذات، نجح المنتخب الأرجنتيني في حجز بطاقته الى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة الثانية. ورغم انهائه دور المجموعات بفارق 5 نقاط عن كولومبيا الأولى، أزال ميسي حملا كبيرا عن كتفيه وتجنب احراجا جديدا كان سيجعله في قلب العاصفة وسيعجل على الأرجح من قرار اعتزاله اللعب مع المنتخب، لاسيما بعد خيبة مونديال روسيا 2018 حين عانى الأمرين للتأهل الى ثمن النهائي ثم خرج على يد فرنسا (3-4).وكان التأهل الى ربع نهائي البطولة القارية التي يغيب لقبها عن الأرجنتين منذ 1993، أفضل هدية لميسي الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين الإثنين الماضي، وهو يأمل أن لا تنتهي الأمور هنا بل أن يذهب مع رفاقه حتى النهاية والفوز باللقب الذي أفلت من نجم برشلونة الإسباني ثلاث مرات بعد أن سقط في النهائي أعوام 2007 و2015 و2016.

ولا شك أن ميسي مطالب بترك بصمة في ماراكانا تزامناً مع الدعوة التي وجهها له الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لترك بصمات أصابعه داخل الملعب الأسطوري بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الذي يضم بصمات أصابع أكبر نجوم البرازيل عبر تاريخها مثل بيليه وزيكو رونالدينيو وغيرهم.

وسيكون ميسي، إذا وافق على هذا الإجراء، أول لاعب أرجنتيني في التاريخ يضع بصمته داخل القاعة المخصصة للاعبي البرازيل، بالإضافة إلى نجوم آخرين أثروا كرة القدم عبر تاريخها، مثل الألماني فرانك بيكينباور والبرتغالي ايزيبيو والأوروغوياني أليسيدس تشيغيا والتشيلي الياس فيغويروا والباراغوياني خوليو سيزار روميرو والصربي ديان بيتكوفيتش. وفي المباراة الثانية، يتصارع المنتخبان التشيلي حامل اللقب والكولومبي صاحب أقوى العروض على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في مباراة تبدو أقوى مباريات الدور ربع النهائي. وتصدرت كولومبيا منتخبات المجموعة الثانية بعد 3 انتصارات على الأرجنتين وقطر وباراغواي، فيما احتلت تشيلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد انتصارين على اليابانم والإكوادور خسارة أمام أوروغواي.

