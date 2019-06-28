دوليه

قال رافائيل دوداميل مدرب منتخب فنزويلا إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «هو الأفضل على مدار التاريخ، سواء فاز بالألقاب أم لا». وامتدح دوداميل «البرغوث» في مقابلة مع شبكة (وين سبورتس) الكولومبية، عشية مواجهة الأرجنتين في ريو دي جانيرو، موضحاً الإعجاب الذي يشعر به «راقصي التانجو» تجاه ميسي ينعكس في أداء الفريق. وتابع «إنه يولد حافزا ودافعا إضافيا لأي لاعب، نحن كخصوم ندرك أن الوقت قد حان للتنافس وليس للإعجاب بمهارته».

وقال دوداميل. «بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، سواء فاز أو لم يفز بالألقاب إزاء كل ما حصل عليه في مسيرته المهنية».

