محلية

وصل أزرق الناشئين (تحت 15 عاماً) أمس إلى العاصمة الأردنية عمان استعداداً لخوض منافسات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل، وذلك بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في مدينة أزميت التركية.

ونقل الموقع الرسمي للبطولة عن مدرب أزرق الناشئين إبراهيم عبيد قوله إن البطولة ستسهم في كشف قدرات اللاعبين وتصحيح الأخطاء الفنية ان وجدت، مضيفاً أنها ستعطي القراءة المناسبة للأجهزة الفنية.

وأكد عبيد جهوزية فريقه، بقوله «تم إعداد المنتخب محلياً في الكويت ثم تلاه معسكر خارجي في تركيا استعداداً لبطولة غرب آسيا وتخلله بعض المباريات الودية». وأضاف: «أتوقع النجاح للبطولة في الأردن لتميزها بالمناخ المناسب والخدمات المتوفرة وحسن التنظيم، وجميع المنتخبات المشاركة لها حظوظ في المنافسة على اللقب».

وخاض الأزرق أمس تدريباً مسائياً فقط،على أن يبدأ اليوم تدريباته على فترتين مسائية وصباحية، استعداداً لأولى مبارياته في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي العراق والسعودية. ويغيب المنتخب عن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة يوم الأول من يوليو والتي تشهد لقاء المنتخب السعودي مع نظيره العراقي، على أن يبدأ الأزرق أولى مبارياته يوم 3 من الشهر ذاته بمواجهة العراق في الجولة الثانية، ثم يختتم مبارياته بلقاء السعودية في الجولة الثالثة يوم 5 يوليو. وتضم المجموعة الأولى المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان ولبنان، وفي المجموعة الثانية حلت منتخبات البحرين وفلسطين وسورية.

وينص نظام البطولة على أن يلعب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة دوري بينهم لتحديد المراكز من الأولى إلى الثالث، بينما يلعب أصحاب المركز الثاني لتحديد المراكز من الرابع إلى السادس، وبالمثل يلعب أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

