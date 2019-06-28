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وضعت قرعة بطولة كأس الأندية الآسيوية لكرة القدم داخل الصالات نادي كاظمة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية سونجون فيركزن الإيراني وناغويا الياباني والظفرة الإماراتي. وتقام البطولة في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 7 إلى 18 أغسطس المقبل.

وقسمت الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة، وضمت الأولى أندية بورت فوت سال التايلندي، اف سي ريم الكازاخستاني، شان زن الصيني، وستار الكوري الجنوبي. والمجموعة الثانية: تاي سون نام الفيتنامي، ونفط الوسط العراقي، والريان القطري، وأجمك الأوزبكي.

والمجموعة الثالثة: بنك بيروت اللبناني، وفاسوم الإندونيسي، وفيكتوريا الميانماري، وسورو الطاجيكي.

