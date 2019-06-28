محلية

استعرض اتحاد الكرة خطة اعداد المنتخب الاول في الفترة المقبلة ومواعيد تجمع المنتخب في الاستحقاقات القادمة حتى يتم وضع التصور النهائي لبرنامج المسابقات في الموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد الشيخ احمد اليوسف مع مدرب الازرق الكرواتي روميو يوزاك بحضور رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد خالد الشمري والجهاز الاداري للمنتخب، ورئيس لجنة المسابقات فهد الهملان ورئيس لجنة الحكام صبيح أبل، ونائب رئيس اللجنة الفنية د. احمد عجب، ومدير التدريب والتطوير د. احمد عبدالحميد ومدير لجنة المسابقات حامد الشيباني.

في سياق آخر، سلم رئيس اتحاد الكرة المكرمة الأميرية لبطولة كأس الأمير للموسم 2018/2019 لممثلي الاندية الفائزة بالمراكز الاولى وهي الكويت «البطل» والقادسية «الوصيف» وخيطان وبرقان «صاحبا المركز الثالث» بحضور عضوي مجلس ادارة الاتحاد صبيح أبل وخالد الشمري وأمين عام الاتحاد بالتكليف صلاح القناعي.

