دوليه

أفاد الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي إنه سيعود إلى نادي برشلونة الاسباني الذي يعشقه ولكن «ليس رئيسا للنادي»، مؤكدا أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا كما أن المناصب الرسمية «مملة للغاية».

وأشار غوارديولا إلى أن إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قدم موسما رائعا مع الفريق في الموسم الماضي وفاز بلقب الدوري الإسباني.وقال غوارديولا، ردا على بعض التصريحات التي أطلقها خوان لابورتا الرئيس الأسبق للنادي: «سأعود إلى برشلونة في هدوء وأمان، إن عاجلا أو آجلا. ولكن لن أعود لبرشلونة كرئيس للنادي لأنني لا أمتلك ما يؤهلني لهذا. المناصب الرسمية مملة».

وعن الموسم الماضي، دافع غوارديولا عن فالفيردي قائلا: «لن أكون الشخص الذي يشكك في إمكانيات فالفيردي. برشلونة قدم موسما رائعا وفاز بلقب الدوري الإسباني ووصل نهائي كأس ملك إسبانيا وقدم مستويات رائعة في مراحل مختلفة من الموسم».

ورفض غوارديولا التعليق على تحركات النادي الكتالوني في سوق انتقالات اللاعبين قائلا: «ليست لدي فكرة عن هذه التحركات. وهي أمر لا يخصني. لدي عمل يشغلني في المكان الذي أشغله. عشت في برشلونة لفترة طويلة، ولا أريد أن يساء فهم أي تصريح. أقدر وأحترم برشلونة كثيرا».

