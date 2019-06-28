دوليه

أكد مدرب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، الكرواتي نيكو كوفاتش ان فريقه في حاجة الى التعاقد مع اربعة لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد رحيل اكثر من لاعب مؤثر عن الفريق في نهاية الموسم المنقضي. ويقوم كوفاتش باعادة بناء الفريق لاسيما بعد رحيل اربعة لاعبين ذوي الخبرة عن الفريق البافاري وعلى رأسهم الهولندي اريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري والبرازيلي رافينيا والالماني ماتس هوملز ما قلص عدد لاعبي الفريق حاليا الى 17 فقط.

وقال كوفاتش في حديث مع مجلة «كيكر» الالمانية: «لا يمكن ان نقوم بعمل جيد برفقة 17 لاعبا فقط. نحتاج الى 19 على الاقل».

ويواجه كوفاتش امكانية التخلي عن قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ بعد ان نصحه رئيس النادي اولي هونيس بايجاد ناد جديد له بالاضافة الى امكانية التخلي عن خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس.

وكان كوفاتش واضحا في توجيه رسالة الى مسؤوليه بقوله: «نحن في حاجة الى لاعبين».وتعاقد بايرن ميونيخ مع المدافعين الفرنسيين بنجامين بافار من شتوتغارت مقابل 35 مليون يورو في وقت سابق من العام الحالي، كما دفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات مدافع اتلتيكو لوكاس فرنانديز. ولم تنجح محاولات الفريق البافاري في الحصول على خدمات الدولي الالماني لوروا سانيه من مانشستر سيتي والانكليزي كالوم هادسون اودوي من تشلسي اقله حتى الان، في حين ذكرت صحيفة «بيلد» بان الفريق يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي لكن يبقى السؤال ما اذا كان الفريق البافاري مستعدا لمبلغ ضخم للحصول على خدمات الاخير.

