دوليه

تعاقد نادي برشلونة الإسباني مع نيتو حارس مرمى فالنسيا في صفقة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو. وباع برشلونة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين إلى فالنسيا بنفس المبلغ اول من أمس. وسيكلف نيتو برشلونة 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين كحوافز محتملة. وذكر برشلونة في بيان: «سيوقع الحارس على عقد مع النادي للسنوات الأربع المقبلة، حتى نهاية موسم 2022- 2023، وسيكون الشرط الجزائي في عقده 200 مليون يورو». وقدم نيتو أداء مذهلا مع فالنسيا في الموسمين الماضيين بعدما انضم للفريق قادما من يوفنتوس الايطالي في 2017.

