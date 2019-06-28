دوليه

تعاقد ليفربول بطل أوروبا مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي كما أعلن النادي الإنكليزي امس. ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ «طويل الأمد» في حين بلغت قيمة الانتقال 3 .1 مليون جنيه استرليني (45 .1 مليون يورو). ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله: «انه (ليفربول) بالنسبة الي أكبر ناد في العالم، انه حلم أصبح حقيقة. أتطلع قدما للعب في صفوفه».وتابع: «اعتقد بانه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي وآمل في خوض العديد من المباريات».وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاما حيث خاض أربع مباريات حتى الآن. وعلى العموم، لن ينفق ليفربول أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد ان تعاقد الموسم المنصرم مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والغيني نابي كيتا بالاضافة الى الجناح السويسري شيردان شاكيري مقابل مبلغ 190 مليون يورو للصفقات الأربع.

وتوج ليفربول بطلا لأوروبا للمرة السادسة بفوزه على مواطنه توتنهام 2-صفر في النهائي في الأول من يونيو على ملعب «واندا متروبوليتانو» الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، علما بانه خسر السباق نحو احراز اللقب المحلي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، بعد سباق مثير مع مانشستر سيتي الذي تفوق عليه بفارق نقطة واحدة فقط.