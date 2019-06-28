دوليه

قدم أتلتيكو مدريد وصيف الدوري الإسباني عرضا بقيمة 126 مليون يورو لضم مهاجم بنفيكا البرتغالي الواعد جواو فيليكس، بحسب ما أعلن النادي البرتغالي اول من امس مضيفا انه سيدرس الاقتراح. وتخطى العرض البند الجزائي البالغ 120 مليون يورو لتحرير اللاعب البالغ 19 عاما، في صفقة سيتم تسديدها على عدة أقساط بحسب ما أوضح بنفيكا في بيان.

وكانت الصحف المحلية توقعت في الاسبوع الاخير انتقال فيليكس الى «كولتشونيروس» مقابل 120 مليون يورو في عقد لخمس سنوات وراتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، ليصبح بين أغلى خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة وأغلى لاعب برتغالي في التاريخ متخطيا الاسطورة كريستيانو رونالدو المنتقل بـ105 ملايين يورو من ريال مدريد الاسباني الى يوفنتوس الايطالي. وقرر أتلتيكو ضم فيليكس لتعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب 133 هدفا في خمسة مواسم والذي أكد رحيله عن صفوف الفريق، ويرجح انتقاله الى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وراتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو.

