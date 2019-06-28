دوليه

حجز المنتخب المصري بطاقته في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوز ثان 2 - 0 في منافسات المجموعة الأولى وذلك على حساب الكونغو الديموقراطية اول من امس.ورافق منتخب الفراعنة الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في البطولة والتتويج للمرة الثامنة، بفوزه على الكونغو الديموقراطية بثنائية نظيفة للقائد أحمد المحمدي وصلاح، منتخب نيجيريا الذي حجز بطاقته عن المجموعة الثانية بفوزها على غينيا 1- 0 .وبات المنتخب المصري متصدرا مع ست نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا، وأربع عن زيمبابوي بعدما أرجأت الأخيرة حسم أوغندا لتأهلها، اذ انتزعت منها نقطة التعادل 1-1 على ستاد القاهرة.

واتت هذه المباراة قبل الموعد الذي غصت من أجله مدرجات الملعب الأكبر في العاصمة المصرية بنحو 75 ألف متفرج، تابعوا صلاح يمنح الفراعنة الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 43، بعدما كانت له اليد الطولى في الهدف الأول بتمريرة حاسمة للقائد أحمد المحمدي (25).

وخلال الدقائق الـ25 الفاصلة بين صافرة البداية والهدف الأول، بدا المنتخب الكونغولي قادرا على تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام أوغندا (0-2). لكن الفراعنة أمسكوا بزمام المبادرة في النصف الثاني من الشوط الأول، عبر زيادة خطورة تحركات صلاح ومحاولاته نحو المرمى على وقع تحفيز المشجعين الذين يتطلعون الى أن يكرر مع المنتخب، النجاح الذي أصابه مع فريقه ليفربول الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.وبعد الفوز في الجولة الأولى على زيمبابوي 1- 0، اعتمد مدرب الفراعنة المكسيكي خافيير أغيري على التشكيلة ذاتها، وبرز فيها محمود حسن «تريزيغيه» مسجل هدف الفوز ضد زيمبابوي، والذي اختير أفضل لاعب في مباراة الاول من امس.في المقابل، أجرى مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية جان فلوريان إبينغي تعديلات على تشكيلته، وأبقى ستة لاعبين (بمن فيهم حارس المرمى) فقط.

وتمكن المنتخب الكونغولي بداية من الاستحواذ والضغط، وهدد مرمى محمد الشناوي منذ الدقيقة الثانية بتسديدة لمابي مبوتو التقطها حارس الأهلي. ورد صلاح بلمحة أولى وتقدم نحو مرمى الحارس ماتامبي لاي، لكن تسديدته قطعت في اللحظة الأخيرة (4).وفي ظل الضغط كبير الذي فرضه الظهير الأيسر الكونغولي غلودي نغوندا على صلاح، عانى الهجوم المصري في الشوط الأول، وحاول تريزيغيه التعويض من خلال لمحات ومراوغات.

وكادت الأفضلية الكونغولية تثمر هدفا في الدقيقة التاسعة بعد ركنية وصلت الى القائد مارسيل تيسران لكن تسديدته ارتدت من عارضة الشناوي (9).

وأثمر تحسن الأداء المصري ركلة ركنية أولى في الدقيقة 24، انبرى لها صلاح وتبادل الكرة قريبة مع السعيد، ليستعيدها نجم ليفربول ويرفعها الى داخل المنطقة بحثا عن رأس المحمدي الذي حولها نحو المرمى لترتد من الدفاع، فأعادها بالقدم اليسرى ليهز شباك الحارس (25).

ومنح الهدف المنتخب المصري ثقة أكبر، على رغم تهديد كونغولي برأسية جوناثان بولينغي ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، منح صلاح المشجعين ما كانوا يريدونه، بهدف أول منه في أمم إفريقيا 2019 وفّر الاطمئنان للمنتخب.

وجاء الهدف اثر تقدم ومراوغة ماهرة من تريزيغيه، أتبعهما بتمريرة طويلة متقنة الى صلاح الذي راوغ بدوره في منطقة الجزاء، قبل أن يتوقف بكل هدوء ويسدد كرة قوية بيسراه هزت الشباك على يسار الحارس الكونغولي.

وهدأ إيقاع اللعب في الشوط الثاني، لاسيما في ظل درجات حرارة قاربت33 مئوية مع رطوبة مرتفعة، فخاضه الفراعنة بسعي لإبقاء النتيجة على حالها، في مقابل محدودية في الهجمات الخطرة من طرف الكونغو الديموقراطية، وأبرزها في الدقيقة 38 من الشوط بركلة حرة مباشرة نفذها اللاعب البديل يانيك بولازي مرت بجانب القائم.وحرم منتخب زيمبابوي نظيره الأوغندي من حسم تأهله الى الدور ثمن النهائي بعد اجباره على التعادل.وكان المنتخب الأوغندي بحاجة الى الفوز لضمان تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ أن حل وصيفا عام 1978، وذلك بعد خروجه بالنقاط الثلاث من مباراته الأولى في هذه المجموعة ضد الكونغو الديمقراطية.وبدا في طريقه لتحقيق مبتغاه بعدما تقدم منذ الدقيقة 12 عبر إيمانويل أوكوي الذي كان في المكان المناسب لمتابعة كرة مرتدة من الحارس جورج شيغوفا، بعد تسديدة بعيدة من زميله لومالا عبدو. لكن زيمبابوي رفضت الاستسلام وتلقي الهزيمة الثانية بعد التي تعرضت لها في الافتتاح أمام مصر وأدركت التعادل بفضل خاما بيليات الذي تبادل الكرة مع أوفيدي كارورو قبل أن يتلقفها مباشرة في شباك الحارس دينيس أونيانغو (40). وقبل مباراتي المجموعة الأولى، كانت نيجيريا قد أصبحت أول المتأهلين الى ثمن النهائي، بفوزها على غينيا بهدف المدافع كينيث أوميرو، لاعب شارلوروا البلجيكي، في الدقيقة 73 من المباراة على ستاد الاسكندرية.ومنح أوميرو بلاده الفوز الثاني بعد الأول على بوروندي بالنتيجة ذاتها.

