دوليه

يأمل المنتخب التونسي في تحقيق نتيجة ايجابية على حساب نظيره المالي الذي يلتقيه اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، فيما تنتظر المنتخب المغربي مواجهة صعبة امام نظيره العاجي في المجموعة الرابعة التي تشهد مواجهة اخرى اليوم ايضا وتجمع جنوب افريقيا مع ناميبيا.وسيعود الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب المغربي الى مواجهة فريقه السابق ساحل العاج الذي قاده الى لقب بطولة الأمم الإفريقية في 2015، فيما سيواجه مواطنه ألان جيريس مع منتخب تونس، لنظيره المالي الذي سبق له الإشراف عليه.

وأصبح رينار قبل أربعة أعوام المدرب الأول، والوحيد حتى الآن، الذي يتمكن من إحراز اللقب الإفريقي مع منتخبين مختلفين، بإضافته لقب النسخة التي أقيمت في غينيا الاستوائية عام 2015، الى لقب 2012 الذي حققه مع زامبيا في نسخة الغابون وغينيا والاستوائية. وفي اللقاءات السابقة التي جمعت بين المغرب بقيادة رينار وساحل العاج، تمكن المدرب الفرنسي من الخروج متفوقا على الفريق الذي يدربه في النسخة الحالية إبراهيم كمارا، اذ فاز عليهم 1- 0 في دور المجموعات لنسخة 2017 التي شهدت خروج العاجيين من الدور الأول، وأيضا 2- 0 في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018. ويعد لقاء المنتخبين الجمعة على ستاد السلام في العاصمة المصرية، من أبرز المواجهات في الدور الأول هذا العام، ضمن المجموعة التي اصطلح على تسميتها بـ «مجموعة الموت».

وما يزيد من حدة اللقاء، فوز المنتخبين في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها 1-0، بتفوق المغرب على ناميبيا بهدف متأخر بالنيران الصديقة، وساحل العاج على جنوب إفريقيا، فيما اعتبر رينار أن مواجهة فريقه السابق «مباراة مميزة جدا» بالنسبة إليه. وخاض المنتخبان مباراة الجولة الأولى في فترة بعد الظهر في ظل درجات حرارة مرتفعة وصلت الى أعلى الثلاثينات مئوية، ما دفع رينار الى الشكوى من عدم منح اللاعبين استراحة لشرب المياه والسوائل خلال اللعب، معتبرا أن عدم القيام بذلك لم يؤثر عليهم في اللقاء الأول، لكن من غير المضمون أن يكون الأمر كذلك في لقاءات أخرى.

ويعد المنتخبان أبرز منافسين على صدارة المجموعة، وهو ما سيوفر لصاحب المركز الأول لقاء سهل في الدور المقبل ، اذ سيواجه أحد أفضل أربعة منتخبات تحل ثالثة في المجموعات الست الأخرى.

وعلى ملعب السلام أيضا، يلتقي منتخبا ناميبيا وجنوب إفريقيا في مباراة ضمن المجموعة ذاتها، يحملان خلالها الهدف ذاته: تعويض الخسارة الأولى للبقاء ضمن المنافسة على بطاقة مؤهلة الى دور الـ16.

وستكون المباراة بالنسبة الى مدرب ناميبيا ريكاردو مانيتي، استعادة لذكرى خسارة قاسية أمام جنوب إفريقيا (1-4) تلقاها منتخب بلاده الذي كان يدافع عن ألوانه كلاعب في أمم إفريقيا 1988.

وفي المجموعة الخامسة، يقود جيريس الذي يخوض تجربته الخامسة في بطولة الأمم كمدرب، تونس في مواجهة مالي، المنتخب الذي سبق له تدريبه مرتين في البطولة (2012 حين حل ثالثا، و2017 حين خرج من الدور الأول).لكن الأهم بالنسبة الى المدرب الفرنسي المخضرم في مباراة اليوم في الإسكندرية، سيكون تعويض التعادل المخيب في المباراة الأولى أمام أنغولا 1-1، والذي كان الأول في الجولة الأولى لمنتخب من المرشحين للتتويج باللقب، لاسيما وأن نسور قرطاج يحتلون المركز الثاني إفريقيا (خلف السنغال) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). في المقابل، قدمت مالي عرضا هجوميا لافتا في مواجهة موريتانيا، ولا تزال حتى الآن الوحيدة التي سجلت أربعة أهداف في مباراة واحدة.

