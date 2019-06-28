دوليه

وجه الألماني غيرنوت رور المدير الفني للمنتخب النيجيري الشكر إلى لاعبيه ومشجعيه المتحمسين بعد الفوز على نظيره الغيني 1 0 اول من امس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية والتأهل الى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف رور، في المؤتمر الصحافي لفريقه بعد المباراة ، : «نجحنا في استغلال كل الفرص المتاحة وقدمنا أداء جيدا... منتخب غينيا فريق قوي ومنظم. خبرة لاعبي نيجيريا كانت حاضرة وظهرت في شوط المباراة الثاني».وأعرب رور عن رضاه بأداء لاعبيه وإن لم يستطع الفريق تسجيل المزيد من الأهداف.وأضاف : «أحمد موسى كان بحالة ممتازة ولم يكن كذلك في المباراة الماضية فقد كان في كامل جهوزيته لمساعدة زملائه».

بدوره، أكد البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني أن فريقه سعى لإظهار أفضل ما لديه أمام منتخب نيجيريا، موضحا : «حاولنا أن نقوم بالعمل الذي يجعلنا نتجاوز المنتخب النيجيري للوصول إلى المرحلة التالية من البطولة لكن الأمور لم تمض على النحو الذي أردناه».

وأضاف: «التوفيق لم يحالفنا. واجهنا فريقا جيدا ويمتلك في صفوفه عناصر مميزة وأهنئهم على الفوز وأتمنى حظا أوفر لفريقي في المباراة القادمة...قبل المباراة كنا نعرف أن الأمور لن تكون سهلة لأننا نواجه منتخبا قويا نجح في تغيير مسار المباراة. التفاصيل هي التي صنعت الفارق».وأكد بوت : «سيطرنا علي المباراة ولعبنا بشكل جيد ، لكنهم فعلوا ما بوسعهم. نابي كيتا أصيب وخرج وهو ما أصاب الفاعلية بغياب التركيز... نابي كيتا لاعب مهم بالمنتخب الغيني وقررنا تغييره بعد الإصابة لإراحته».وأضاف: «سنركز علي المباراة القادمة ولابد أن نكون أكثر تركيزا. لدينا الفرصة والأمل في المباراة المتبقية أمام مدغشقر. سنقاتل حتى النهاية».

